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Россиянам сулят ипотеку под 6%Сегодня в 08:22

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Экономика позволяет.

Ипотечную ставку в России можно снизить вдвое - до 6-7%, передает "Уралинформбюро". Состояние экономики позволяет двигаться по этому пути, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Речь об этом зашла на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

"Наша совместная задача - работать над снижением ставки. Это, конечно, в большей степени вопрос банковский", -отметил глава кабмина. По его словам, ипотека должна дешеветь соразмерно снижению ключевой ставки, которая упала до 9,75%.

"Мы должны выйти (эту задачу мы уже достаточно давно перед собой ставили) на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране. Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели", - подытожил Медведев.

Меркушкин добавил, что 70% жилья в области приобретается в ипотеку. Средняя ставка по ней - 11%.

По данным Банка России, за минувший год средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях снизилась с 12,92% до 11,55%, достигнув рекордного показателя за пятилетку.

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