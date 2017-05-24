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Богатых россиян переведут на спецрежимСегодня в 08:49

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Налогообложения.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил ввести в стране или в отдельных регионах специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов.

Речь идет о налоге на доходы от иностранных источников, сообщают федеральные издания. Согласно нововведению, физические лица будут платить фиксированную сумму от заранее согласованного вмененного дохода. Последний будет установлен в твердой сумме, которая будет рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние три-пять лет, но она не должна быть меньше определенного порога, передает "Уралинформбюро".

Это мера должна подтолкнуть богачей к раскрытию их офшорных счетов. Кроме того, по словам бизнес-омбудсмена, закон позволит привлечь и удержать в РФ состоятельных граждан и потенциальных инвесторов.

Практика налогового спецрежима для богатых широко применяется в других странах.

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