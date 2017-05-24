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Огнеупорщики Группы ММК реализуют новый технологический проектСегодня в 12:27

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Для оптимизации производства.

В июне 2017 года ООО "Огнеупор" (входит в Группу ОАО "ММК") установит новое помольно-тарировочное оборудование для производства мертеля. Это тонкоизмельченные огнеупорные смеси для кладки формованных огнеупоров в различных тепловых агрегатах.

Данное производство "переехало" из цеха специзделий (ЦСИ) на прессоформовочный участок цеха шамотных изделий (ЦШИ). Для этих целей было подобрано современное техоборудование – шаровая двухкамерная мельница, станция затаривания, шнековые транспортеры.

Специалисты ООО "ВССК-Технология" уже заканчивают его монтаж. После завершения электромонтажных работ начнутся пусконаладочные. В опытно-промышленную эксплуатацию линию планируется запустить к концу июня.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", основная цель проекта – снижение себестоимости производства мертеля, увеличение объемов его реализации, а также высвобождение мощностей ЦСИ под выпуск другой продукции.

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