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Uber вернет таксистам 45 миллионов долларовСегодня в 10:28

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За финансовую ошибку.

Американская компания Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке порядка 45 миллионов долларов компенсации. Каждый таксист, включая тех, кто уже не сотрудничает с компанией, получит примерно по 900 долларов.

В Uber признали, что в течение последних 2,5 лет брали с водителей излишне большую комиссию из-за ошибки в финансовых вычислениях. "Мы допустили ошибку и готовы исправить ее путем выплаты в максимально сжатые сроки каждому водителю всех средств, которые им причитаются, с процентами", - цитирует газета The Wall Street Journal менеджера компании Рейчел Холт.

На российский рынок Uber вышел в 2013 году. Сервис представляет собой мобильное приложение для вызова и оплаты такси. Сейчас он доступен в 17 городах, включая Екатеринбург, Челябинск и Пермь, передает "Уралинформбюро". Основная претензия к Uber в том, что сервисом активно пользуются таксисты-нелегалы. Федеральные власти намерены обязать онлайн-сервисы проверять у таксомоторных компаний и частников наличие документов, разрешающих заниматься предпринимательской деятельностью. Это взвинтит цены на услуги.

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