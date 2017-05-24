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"Газпром добыча Ямбург" вербует инженеров со школьной скамьиСегодня в 10:08

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В Надымском районе.

"Газпром добыча Ямбург" презентовал школьникам Надымского района кадровую программу "Я выбираю специальность". Мероприятие состоялось 20 мая 2017 года в МОУ "Центр образования" в поселке Пангоды, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Учащимся и их родителям предоставили информацию о планах развития компании, рассказали о востребованных специальностях. Так, инженер отдела перспективного развития "Газпром добыча Ямбург" Софья Марченко познакомила старшеклассников с профессией оператора по добыче нефти и газа. А инженер отдела охраны окружающей среды предприятия Динар Закирьянов презентовал специальность "эколог".

Следует отметить, что проект "Я выбираю специальность", нацеленный на повышение престижа инженерно-технических профессий, оправдывает возложенные на него ожидания. На сегодня 5 выпускников программы получили рабочие места в "Газпром добыча Ямбург".

Также надымским школьникам рассказали о проекте "Газпром-класс". В поселке Пангоды он работает с 1 сентября 2016 года. Его запустили две "дочки" ПАО "Газпром" - "Газпром добыча Ямбург" и "Газпром добыча Надым".

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