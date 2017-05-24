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Представители ЭК "Восток" обсудили вопросы техприсоединенияСегодня в 11:45

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В Тюмени.

В Тюмени состоялся семинар, посвященный упрощению доступа к энергетической инфраструктуре малого и среднего бизнеса, а также улучшению инвестклимата Тюменской области. Мероприятие собрало представителей сетевых организаций, гарантирующих поставщиков электроэнергии, а также органов власти, деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", специалисты обсудили актуальные вопросы энергетической инфраструктуры Тюмени. Отдельное внимание было уделено взаимной ответственности сетевых компаний и потребителей.

Как пояснил директор Тюменьэнергосбыта – филиала АО "ЭК "Восток" Александр Быков, представители компании рассказали участникам, как заключить договор на энергоснабжение в рамках технологического присоединения.

"По существующей схеме "одного окна" клиенту не нужно ходить в различные организации для сдачи документов. Можно обратится либо в сетевую организацию, либо к гарантирующему поставщику, которые примут пакет документов и в кратчайшие сроки оформят договор", - добавил он.

Следует отметить, что АО "ЭК "Восток" заключает с потребителями договоры электроснабжения по типовым формам. Жители Тюменской области могут их найти на сайте tyumen.vostok-electra.ru. Там же приведена необходимая информация.

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