Как минимум.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности снижения ипотечных ставок до 6-7%. По его мнению, макроэкономические условия для этого в целом созрели. Одновременно стало известно, что федеральный Минстрой решил досрочно завершить реализацию программы "Жилье для российской семьи", а вместо нее запустить новый нацпроект "Ипотека и арендное жилье". На эти цели уже выделено свыше 20 миллиардов рублей.

"Уралинформбюро" решило разобраться, насколько реально в сложившей экономической ситуации такое серьезное снижение ставок и к чему это может привести.

Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров:

"Ипотечная ставка уже давно живет самостоятельной жизнью, сейчас она находится на уровне 10-11%, а в нашем агентстве большинство кредитов выдается под 10,25%. Но не думаю, что ставка снизится этим летом. Скорее всего, банковский сектор посмотрит на ситуацию, которая сложится на начало августа, и если спрос на ипотеку будет хорошим, ставка останется на нынешнем уровне. Если же спрос будет невысоким, она может снизиться до 10%. В любом случае сегодняшний процент отвечает потребностям населения".

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин:

"Я думаю, что до 6-7% ставка по ипотеке снизится не раньше 2020 года. В этом году мы ожидаем снижение до уровня 9-9,5%. Но пока не очень понятно, что будет с инфляцией и ключевой ставкой Центробанка. Сейчас инфляция резко затормозилась, и если не случится никаких "черных лебедей" - то есть трудно прогнозируемых ЧП на рынке - то к концу года по ипотечным ставкам ожидаются более низкие значения, чем сейчас.

В любом случае нужно ориентироваться на уровень инфляции. Если инфляция к 2020 году составит 2-3% — семипроцентная ипотека вполне реальна. Низкие ставки, разумеется, увеличат число людей, желающих взять ипотечный кредит, потому что при такой ставке будет небольшой ежемесячный платеж. Но не факт, что дешевая ипотека подтолкнет строительный рынок. У нас на протяжении трех лет действовала система господдержки ипотечного кредитования на покупку нового жилья. В результате на рынке недвижимости случился перекос в сторону "первички", а на "вторичке" цены снизились. Так что не удивлюсь, если в ближайшие годы в структуре спроса будет превалировать именно вторичный сектор".

Заместитель председателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин:

"Сейчас снижение ставок возможно, но лишь потому, что снизилась инфляция. А инфляция снизилась из-за того, что денег у народа не стало. Только в апреле доходы населения упали на 7%, в том числе и в результате экономической политики президента. Хорошо, если ставку снизят - это оживит строительный рынок. В том числе и потому, что торможение строительства неизбежно приводит к торможению всех темпов экономики".

Аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков:

"Снижение ипотечных ставок вполне реально в долгосрочной перспективе, и - опять же в долгосрочной перспективе - это будет позитивно для рынка недвижимости. А если снизить ее быстро, то покупатели займут выжидательную позицию - мол, вдруг дальше будет еще ниже - и не пойдут в банки. А такой поворот приведет к стагнации рынка недвижимости. В любом случае банкам не прикажешь в директивном порядке снижать ставку: они ее сами снизят, если у них будет возможность привлекать более дешевые деньги".

Директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета, первый проректор УрГЭУ Максим Марамыгин:

"Когда мы говорим о цене кредита, то главный ориентир здесь — цена депозита. Банки ведь предоставляют населению ресурсы, которые они сами откуда-то привлекли. Если депозит будет 2-3%, то и ипотека за 6-7% вполне реальна. Но сегодня депозитные ставки держатся в районе от 5 до 10%. При таких раскладах для банков снижать ставку по ипотеке – полный абсурд. Выход тут только один: если эти депозиты будут перечислены банкам бесплатно. А такое сделать может только один игрок – государство. Если госбюджет разместит свои средства в банках, выдающих ипотеку, то процент по такой ипотеке может и до 3% упасть. То, что обещает Медведев, конечно, неплохо, но лишь в том случае, если у него под рукой есть такие вот бесплатные ресурсы. А в ближайшие несколько месяцев никаких оснований для более дешевой ипотеки у нас пока нет.

Разумеется, низкая ставка по ипотеке в первую очередь спасет строительную индустрию. Ведь сегодня рынок стагнирует. Так что обещанные 6-7% нужны не только потенциальным покупателям жилья, но и строителям, причем строителям в первую очередь. Думаю, это - идея строительного лобби, которое мечтает о недорогой ипотеке в надежде, что народ активизируется и кинется брать кредиты".

Директор Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин:

"Для развития строительного рынка нужны новые механизмы привлечения средств от населения. У нас же пока практикуются два основных механизма: долевка и ипотека. При долевом строительстве покупатель жилья должен оплатить полную стоимость приобретаемой недвижимости за 2 года, а если берет ипотеку, то переплата может составить 2-2,5 цены жилья. А вот если использовать накопительно-ипотечную систему, как в Татарстане - заемщик получает реальную возможность сэкономить. И при такой системе ставка как раз будет 6-7%, при этом средства для выплаты первоначального взноса заемщику дает государство".