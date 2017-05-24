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Медведев подкинул Среднему Уралу денег на ЧМ-2018Сегодня в 11:45

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Для оплаты ремонта спортобъектов.

Свердловская область получит из федерального бюджета еще 72,9 миллиона рублей на подготовку к чемпионату мира по футболу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Деньги, согласно документу, должны быть направлены на реконструкцию трех объектов - спорткомбината "Урал" на улице Комвузовской (31,6 миллиона рублей), комплекса "Калининец" на улице Краснофлотцев (28,9 миллиона рублей) и парка-стадиона "Химмаш" на улице Дагестанской (12,4 миллиона рублей).

Все три объекта будут использоваться в качестве тренировочных площадок сборных, которым предстоит играть в Екатеринбурге. Их реконструкция должна быть завершена к 30 декабря 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург 15, 21, 24 и 27 июня примет матчи группового этапа.

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