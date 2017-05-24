Злоба чаем не лечится.

С января по апрель 2017 года российские аптеки продали 964,6 миллиона упаковок антидепрессантов и 2,9 миллиарда пачек успокоительных средств. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 25% и 11,1% соответственно, сообщают "Известия".

Генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк связывает это с ростом покупательной способности населения: "Люди снова стали тратить деньги на препараты, которые не являются предметом первой необходимости". А когда, по его словам, денег нет, в качестве успокоительного можно использовать, например, чай, передает "Уралинформбюро".

А вот врач-психотерапевт Тамара Дорохова объясняет ситуацию ростом агрессии и тревоги среди россиян. Врачи, считает она, теперь чаще назначают антидепрессанты, поскольку "самостоятельно со своей злобой люди уже не справляются".