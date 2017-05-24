Антипинский НПЗ посетили журналисты АзербайджанаСегодня в 14:27
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Оценив уровень автоматизации производства.
Журналисты ведущих СМИ Республики Азербайджан побывали на основном производственном активе Группы компаний "Новый Поток" - Антипинском НПЗ. Тюменскую область они посетили по приглашению регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.
Гости познакомились с нефтеперерабатывающим производством, а также посетили стройплощадку установки по выпуску высокооктановых бензинов. "Акулы пера" высоко оценили уровень автоматизации производственных процессов завода, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".
Как отметил экономический обозреватель ИА "Спутник Азербайджан" Фуад Ализаде, уже посещавший нефтеперерабатывающие предприятия, Антипинский НПЗ - современный завод, оборудованный всем необходимым для выпуска качественной продукции.
"Приятно удивило, что управление производством полностью автоматизировано. За то время, которое мы провели на заводе, ни разу не видели, чтобы человек вмешивался в работу установок. Это свидетельствует о практически полном исключении человеческого фактора из производственных процессов и соответствующей минимизации связанных с этим рисков", -заключил журналист.
Антипинский НПЗ является базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина - достигла рекордных для России 98%. Это позволило НПЗ полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она не только владеет нефтяными месторождениями, но и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.
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