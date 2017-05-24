По итогам 2016 года.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" по итогам 2016 года выплатит своим акционерам 14,988 миллиарда рублей дивидендов. На одну обыкновенную акцию придется 1300 рублей. Члены Совета директоров корпорации получат вознаграждение в размере 106,531 миллиона рублей, члены ревизионной комиссии - 2,31 миллиона.

На эти цели будет направлена часть нераспределенной чистой прибыли за 2016 год. Соответствующее решение было принято 23 мая Советом директоров "ВСМПО-Ависмы", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Генеральный директор ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин доложил акционерам о деятельности компании в 2016 году. Чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза - с 14,8 до 26,6 миллиарда рублей. Выручка составила 76,2 миллиарда рублей (+4,9%). По словам Воеводина, на рост ключевых показателей деятельности организации повлияли увеличение доли продукции более высокого передела и рост курса доллара.

Следует отметить, что по итогам 2015 года корпорация "ВСМПО-Ависма" выплатила дивиденды на сумму 5,3 миллиарда рублей. На одну обыкновенную акцию пришлось 458,22 рубля.