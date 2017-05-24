Для удобства клиентов.

В Сургуте запущен новый современный Центр обслуживания клиентов Энергосбытовой компании "Восток". Торжественное открытие состоялось 18 мая 2017 года.

"В этом году количество клиентов у нас значительно увеличилось, поэтому компанией было принято решение с периферии переехать в центр", - отметил генеральный директор АО "ЭК "Восток" Максим Ромашев. В настоящее время Cургутский филиал компании обслуживает более 10 000 потребителей.

В новом офисе, разместившемся по адресу проспект Ленина, 26, жителям Сургута будет удобнее подать заявку и оформить документы на техприсоединение объектов к энергетическим сетям. Центр включает два функциональных зал для физических и юридических лиц. Прием потребителей осуществляют 5 специалистов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", в целом новый офис предлагает весь спектр услуг, предоставляя возможность получить профессиональные консультации и оформить все документы в одном месте.

Следует отметить, что сейчас АО "ЭК "Восток" ориентировано на внедрение современных технологических решений. Так, на сайте Сургутского филиала компании открыт раздел "Личный кабинет" для физлиц. С него можно оперативно передать показания приборов учета, оплатить электроэнергию и коммунальные услуги в онлайн-режиме пластиковыми картами платежных систем, а также воспользоваться другими услугами.