И расширит улицу Авиационную.

Район за Южным автовокзалом в ближайшие годы может пополниться еще одним жилым комплексом. Предполагается, что он появится на площадке между улицами Белинского, Авиационной и продолжением улицы Чапаева. Застройщиком планирует выступил Свердловский инструментальный завод (СИЗ), которому и принадлежит этот участок.

Концепция межевания и планировки территории была одобрена 24 мая на публичных слушаниях, организованных облминстроем. В данный момент площадка занята 4 аварийными домами, которые уже отселены (ранее в них проживало 70 человек). Как сообщила "Уралинформбюро" автор планировочной концепции, сотрудник проектно-инжиниринговой компании "Оптимус" Лариса Блохина, вместо бараков здесь планируется построить два жилых дома: шестиэтажку на углу улиц Чайковского и Трактористов и дом переменной этажности (7-9 этажей) на пересечении Чайковского и Авиационной. В одной из многоэтажек разместится встроенный детский сад.



Район предполагаемой застройки. Стрелками показано, где будут стоять многоэтажки.

Кроме того, концепция развития территории предусматривает строительство двух паркингов, расширение улицы Авиационной до 4 полос в обоих направлениях, обустройство двух велодорожек и пешеходного тротуара шириной 3 метра. Наряду с существующей "красной линией" появится еще одна — она проляжет по периметру улицы Чайковского и переулка Трактористов.

Судя по тому, как быстро прошли слушания — всего за 10 минут — идея застройки не вызвала возражений ни у жителей окрестных кварталов, ни у представителей облминстроя. Теперь уже министерству предстоит решать, утвердить презентованную концепцию или отправить ее на доработку.

Территория, предназначенная под застройку, была выкуплена Свердловским инструментальным заводом в 2014 году на торгах, организованных мэрией, за 25 миллионов рублей. В 2015 году на ней собирались возвести два жилых дома, два офисных здания высотой 5 и 15 этажей, инновационный центр с лабораториями, офисами и производством, два паркинга и котельную. Однако градсовет Екатеринбурга "завернул" этот проект. Одна из причин такого вердикта заключалась в том, что существующие в районе предполагаемой застройки проезды не рассчитаны на большой поток машин.