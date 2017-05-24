Комплекс уже обнесен забором.

КРК "Уралец", являющийся домашней ареной екатеринбургского ХК "Автомобилист", начали готовить к реконструкции. Комплекс уже обнесли забором, сообщают очевидцы.

Работы будут проводиться как в самом здании, так и на прилегающей к нему территории, передает "Уралинформбюро".

В первую очередь, для удобства зрителей планируют организовать транспортную развязку со стороны перекрестка улиц Серова и Большакова, а также увеличить количество мест на парковке. В самом "Уральце" необходимо обновить входную группу, фасад, раздевалки, а также модернизировать слаботочные системы: видеонаблюдения, сигнализации и другие.

Завершить работы планируют к началу следующего хоккейного сезона.