Высокопрочными сталями MAGSTRONG.

25 мая в Астане стартует VIII Международный конгресс и выставка "Astana Mining & Metallurgy-2017" (AMM). На площадке представлены передовые технологии и инновационные разработки для компаний горно-металлургической отрасли. Среди участников - ММК, для которого Казахстан является ключевым рынком на постсоветском пространстве. Только в 2016 году в Республику было поставлено около 317 тысяч тонн металлопроката - почти треть от всей отгрузки комбината в страны ближнего зарубежья.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", сейчас комбинат производит самый широкий в СНГ сортамент металлопродукции с преобладающей долей товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому на выставке будет представлена продукция высочайшего качества, подтвержденного международными и российскими сертификатами. В этом списке сортовой, листовой прокат, металлопрокат с покрытием - все это пользуется спросом у предприятий нефтегазовой отрасли, судостроения, автопрома, машиностроения, строительной индустрии.

Среди новинок ММК - высокопрочные и износостойкие стали, выпускаемые под маркой MAGSTRONG. В числе их свойств - высокая устойчивость к абразивному износу, ударная вязкость, хорошая свариваемость и обрабатываемость. Это позволяет увеличить срок службы изделий.