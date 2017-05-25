Тюменский губернатор заинтересовал дипломатов торфяным проектомСегодня в 13:15
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И другими идеями.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел переговоры с представителями дипломатического корпуса иностранных государств. В рамках Недели инноваций в Тюмень прибыли посол Республики Кипр в РФ Георгиос Касулидис, генконсулы Китая и Германии в Екатеринбурге - госпожа Гэн Липин и Штефан Кайль, а также дипломаты США и Беларуси.
Владимир Якушев обратил внимание гостей на успешное сотрудничество региона с иностранными государствами. "Нас связывают не только торгово-экономические отношения, но и взаимодействие в сфере образования, культуры и туризма. Мы готовы к расширению сотрудничества и можем предложить для реализации новые проекты с учетом интересов наших государств", - подчеркнул он.
Также губернатор представил ряд интересных инвестпроектов. В их числе создание оптово-распределительного центра, организация совместных предприятий в сфере нефтегазового машиностроения, переработка продукции компании "СИБУР". Одно из новых перспективных направлений - добыча и переработка торфа и сапропеля, большими запасами которых обладает Тюменская область.
Губернатор подчеркнул, что один из важных факторов развития региона - инвестиции. По итогам 2016 года их объем вырос на 14,5%, превысив 260 миллиардов рублей. По его словам, в регионе каждому новому инвестору предлагаются налоговые льготы, ряд мер господдержки и административное сопровождение проекта на всех стадиях.
Посол Республики Кипр в РФ Георгиос Касулидис отметил, что Тюменская область - выгодная территория для инвестиций, он поддержал идею привести кипрских туристов в регион.
"Влюблена в Тюмень после экскурсии. Здесь чувствуется богатая история, культура, мудрость людей. Будем рекомендовать китайским предпринимателям обратить внимание на Тюменскую область и возможности для сотрудничества", - поделилась впечатлениями Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.
Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль, в свою очередь, отметил, что Тюменская область небезосновательно лидирует во многих рейтингах. "Нахожусь в постоянном контакте с представителями немецких компаний, работающих здесь. Каждый раз они подтверждают наличие поддержки и экономических возможностей для развития бизнеса на территории региона", - добавил он.
Советник по торгово-экономическим вопросам екатеринбургского отделения посольства Беларуси в РФ Василий Кунский выразил надежду, что тюменская делегация посетит Республику до конца этого года.
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