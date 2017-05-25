Путин вручил главе РМК Игорю Алтушкину орден ДружбыСегодня в 15:05
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За укрепление дружбы с Казахстаном.
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина орденом Дружбы. Наградой отмечены не только многолетние успехи в бизнесе, но и деятельность по укреплению связей с партнерами РФ на евразийском пространстве.
Торжественная церемония прошла 24 мая 2017 года в Кремле. В ходе мероприятия орденов и почетных званий были удостоены около 30 выдающихся деятелей науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта.
"Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны и будут служить нашему обществу еще многие-многие годы, десятилетия", – отметил Владимир Путин.
Под руководством Игоря Алтушкина РМК вошла в число трех ведущих производителей меди в России. Сегодня холдинг, где работает более 8 000 сотрудников, объединяет 13 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля в четырех регионах России и Республике Казахстан.
РМК возродила одно из старейших металлургических предприятий на Урале - "Карабашмедь". Сейчас там реализуется программа модернизации завода. На техперевооружение и повышение экологической безопасности предприятия уже направлено порядка 18 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
В 2014 году в Челябинской области РМК построила крупнейший со времен СССР и самый высокотехнологичный горно-обогатительный комбинат – Михеевский ГОК. В целом в 2004-2016 годах компания инвестировала в развитие действующих и открытие новых предприятий в России 80 миллиардов рублей. Кроме того, порядка 756 миллионов долларов США было вложено в активы в Казахстане.
Модернизация действующих предприятий обеспечивает экологическую безопасность производств РМК. За последние пять лет Группа направила на природоохранные мероприятия около 8 миллиардов рублей. В результате выбросы предприятий РМК в атмосферу сократились почти наполовину, сбросы в водные объекты – на 30%.
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