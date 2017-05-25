С бонусной картой.

"Атомстройкомплекс" стал участником мобильной платежной системы Wallet, зарегистрировав в ней свою программу привилегий "АСК Бонус". Теперь бонусной картой можно пользоваться через приложение на смартфоне.

Следует отметить, что "Атомстройкомплекс" первым на строительном рынке уральской столицы реализовал бонусную программу для своих клиентов. Каждый покупатель квартиры автоматически получает карту участника программы "АСК Бонус". Сейчас их выдают в отделе продаж вместе с документами на квартиру. Те, кто приобрел жилплощадь давно, могут оставить заявку на сайте askbonus.ru, а затем там же активировать.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомлекса", карта "АСК Бонус" позволяет получать скидки и бонусы в магазинах и салонах Екатеринбурга. В этом списке фитнес-клубы, кафе и рестораны, магазины мебели, строительных и отделочных материалов, а также автосервисы, школы развития и многое другое. Список партнеров обновляется ежемесячно. Раз в квартал участники программы получают по почте каталог с актуальными спецпредложениями.

Кроме того, карта "АСК Бонус" предоставляет возможность участвовать в закрытых мероприятиях, проводимых застройщиком, и ежемесячных розыгрышах подарков. В числе последних уже были годовой абонемент в фитнес-клуб, квадрокоптер, комплект мебели и другое.