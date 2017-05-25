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ФСК ЕЭС модернизирует удмуртскую подстанцию "Звездная"Сегодня в 16:17

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За счет нового коммутационного оборудования.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") устанавливает новое коммутационное оборудование на удмуртской подстанции 220 кВ "Звездная". На сегодня смонтированы 2 элегазовых выключателя 220 кВ. До конца 2017 года планируется установить еще пять аналогичных, а также заменить на элегазовые два выключателя 110 кВ. Кроме того, на подстанции поставят современную автоматику управления.

Следует отметить, что "Звездная" является одним из крупнейших энергообъектов Удмуртии. Она была введена в 1981 году. Подстанция обеспечивает транзит электроэнергии между Республикой и Кировской областью. Также энергообъект передает мощность самому северному городу Удмуртии – Глазову.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, элегаз обеспечит стабильную работу "Звездной" в условиях резких перепадов температур, характерных для климата данного региона. Срок службы таких выключателей составляет 30 лет. Они более безопасны и экологичны, так как используемый в оборудовании элегаз не горюч и не токсичен, после соответствующей обработки он может использоваться вторично.

В 2017 году установка современных элегазовых выключателей также планируется на подстанциях 220 кВ "Бузулукская" и "Бумажная", расположенных в Оренбуржье и Прикамье соответственно.

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