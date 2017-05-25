ФСК ЕЭС модернизирует удмуртскую подстанцию "Звездная"Сегодня в 16:17
- Текст
За счет нового коммутационного оборудования.
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") устанавливает новое коммутационное оборудование на удмуртской подстанции 220 кВ "Звездная". На сегодня смонтированы 2 элегазовых выключателя 220 кВ. До конца 2017 года планируется установить еще пять аналогичных, а также заменить на элегазовые два выключателя 110 кВ. Кроме того, на подстанции поставят современную автоматику управления.
Следует отметить, что "Звездная" является одним из крупнейших энергообъектов Удмуртии. Она была введена в 1981 году. Подстанция обеспечивает транзит электроэнергии между Республикой и Кировской областью. Также энергообъект передает мощность самому северному городу Удмуртии – Глазову.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, элегаз обеспечит стабильную работу "Звездной" в условиях резких перепадов температур, характерных для климата данного региона. Срок службы таких выключателей составляет 30 лет. Они более безопасны и экологичны, так как используемый в оборудовании элегаз не горюч и не токсичен, после соответствующей обработки он может использоваться вторично.
В 2017 году установка современных элегазовых выключателей также планируется на подстанциях 220 кВ "Бузулукская" и "Бумажная", расположенных в Оренбуржье и Прикамье соответственно.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:57
Средний Урал избавится от монополии импортного картофеля
К 2020 году.Сегодня в 18:56
Директор завода надругался над 7-летней челябинкой в театре
Его приговорили к 12 годам колонии.Сегодня в 18:41
Учителям Сургута подняли зарплату за счет сокращения коллег
Гордума не стала возражать.Сегодня в 18:36
В Екатеринбурге из здания райадминистрации украли сейф с деньгами
И документами.Сегодня в 18:27
Главного уральского таможенника переводят в Москву
31 мая.Сегодня в 18:21
ЕГЭ на Среднем Урале вышли в лидеры по технической оснащенности
Экзамены сдадут 17 тысяч выпускников.Сегодня в 18:15
Протестующие дальнобойщики промчатся по ЕКАДу
С разрешения мэрии.Сегодня в 18:02
"Тетушка Чарли" отмечает 75-летний юбилей
Первые лица РФ уже поздравили Калягина.Сегодня в 17:55
Южноуральцев из "Хизб ут-Тахрир" отправили в колонию
За вербовку новых членов.Сегодня в 17:55
Свердловский избирком сделал ставку на Захарова
Единогласно.Сегодня в 17:41
Екатеринбуржцы предпочитают Toyota
Как правило, новую.Сегодня в 17:29
На Южном Урале со дна пруда подняли машину с трупом в салоне
Погибшего искали с августа 2016 года.Сегодня в 17:27
Украина закрывает железнодорожное сообщение с Россией
Через месяц.Сегодня в 17:16
Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
В ожидании генерала.Сегодня в 17:15
Пригрели "управляшку" на груди
"Добрым" законодательством.
Главные новости
- Сегодня в 17:16Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
- Сегодня в 17:15Пригрели "управляшку" на груди
- Сегодня в 16:16Гособвинение просит 5 лет для фигуранта дела о покушении на Тимониченко
- Сегодня в 14:39В Екатеринбурге при пожаре погибли 4 человека
- Сегодня в 12:31УГМК бьет в медный таз
Аналитика
Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
В ожидании генерала.
Пригрели "управляшку" на груди
"Добрым" законодательством.
УГМК бьет в медный таз
Возможно, для отвода глаз.