На ночь и в выходные.

Закрывать крупные торговые точки по воскресеньям, а также по ночам в остальные дни (в будни - с 22.00, по субботам - с 16.00) предложил комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. По мнению автора инициативы, сенатора Сергея Лисовского, которое приводит РБК, такая мера поможет поднять конкурентоспособность малого и среднего торгового бизнеса.

Суждение члена СовФеда, впрочем, поддержали не все. Так, финансовый аналитик Ирина Канунникова усомнилась, что ограничения заставят покупателей ходить в магазины "у дома". Россияне будут ездить в те же супер- и гипермаркеты, но в неудобное для себя время, поскольку там ниже цены и шире ассортимент, считает она. При этом, отмечает эксперт, торговля собирает в выходные более половины недельной выручки, а значит нововведение сократит оборот и, соответственно, налоговые выплаты ретейлеров в бюджет.

Против инициативы выступил и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович: "Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно".

Лисовский, в свою очередь, ссылается на опыт Германии, где подобная схема действует успешно. Однако там подоплека иная. "До наших дней здесь дожило церковное установление, гласящее, что воскресенье — день отдыха и молитв," — рассказал "Уралинформбюро" баварский журналист Олег Шлегель. По его словам, в этот день даже траву перед домом косить опасно – соседи донесут в полицию. Зато вовсю работают рестораны и прочие организации, обслуживающее отдых граждан, отмечает собеседник агентства.