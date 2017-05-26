РМК презентовала проект по ликвидации Коркинского угольного разрезаСегодня в 11:59
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В Санкт-Петербурге.
РМК представила проект рекультивации угольного разреза "Коркинский" на VIII Невском международном экологическом конгрессе "Экологическое просвещение — чистая страна". Презентация прошла в рамках круглого стола "Урал: экология, инновации".
Компания предлагает рекультивировать объект, используя специальный закладочный материал. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского ГОКа, который РМК планирует построить в регионе.
Как сообщила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталья Гончар, анализ техвозможности и экологической безопасности данного решения провели эксперты Санкт-Петербургского горного университета. Согласно исследованию, заполнение крупнейшего в Европе угольного разреза закладочным материалом позволит подавить очаги эндогенных пожаров в угольных пластах, предотвратить пыление и повысить устойчивость его бортов.
Наталья Гончар подчеркнула, что у предлагаемого решения есть несколько положительных эффектов. "Во-первых, это развитие технологий безотходного производства в горнодобывающей отрасли, которые могут найти применение и на других предприятиях. Во-вторых, это оптимизация площади Томинского ГОКа за счет отказа от строительства стандартного хвостохранилища. В-третьих, это решение актуальной для жителей региона экологической проблемы", - пояснила она.
Кроме того, строительство Томинского ГОКа позволит решить соцпроблемы Коркино. Проект предусматривает переобучение и трудоустройство сотрудников Челябинской угольной компании, ранее занятых на Коркинском разрезе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, данная инициатива будет реализована совместно с Коркинским горно-строительным техникумом и Первомайским техникумом промышленности строительных материалов. Учебно-производственную практику будущие работники Томинского ГОКа из Коркино будут проходить на Михеевском ГОКе. Это действующий горно-обогатительный комбинат РМК в Варненском районе Челябинской области.
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