То ли еще будет.

Реальные доходы россиян продолжают падать и в апреле достигли уровня 2009 года, говорится в ежемесячном обзоре Внешэкономбанка.

Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач отмечает, что потребительские расходы были основным драйвером ВВП в первом квартале, а теперь его влияние ослабло. По словам эксперта, устойчивость дальнейшего роста экономики зависит от того, как быстро будет преодолена общая тенденция снижения доходов россиян, передает "Уралинформбюро".

Ранее Росстат опубликовал данные о падении в апреле реальных доходов населения на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако федеральное правительство ожидает роста этого показателя на 1% по итогам 2017 года.