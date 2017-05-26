Доходы россиян "откатились" на 8 лет назадСегодня в 15:13
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То ли еще будет.
Реальные доходы россиян продолжают падать и в апреле достигли уровня 2009 года, говорится в ежемесячном обзоре Внешэкономбанка.
Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач отмечает, что потребительские расходы были основным драйвером ВВП в первом квартале, а теперь его влияние ослабло. По словам эксперта, устойчивость дальнейшего роста экономики зависит от того, как быстро будет преодолена общая тенденция снижения доходов россиян, передает "Уралинформбюро".
Ранее Росстат опубликовал данные о падении в апреле реальных доходов населения на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако федеральное правительство ожидает роста этого показателя на 1% по итогам 2017 года.
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