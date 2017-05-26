Более одного рубля за акцию.

26 мая в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" состоялось годовое общее собрание акционеров. Был утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность компании за 2016 год.

Также принято решение о выплате дивидендов в размере 1,242 рубля за одну акцию, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей предприятия. Ранее акционерам получили выплаты за первое полугодие 2016 отчетного года. На одну акцию пришлось 0,72 рубля.

Собрание акционеров избрало совет директоров ОАО "ММК". В частности, в него вошли Виктор Рашников, гендиректор ОАО "ММК" Павел Шиляев, зампредседателя правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Левин. Участниками ревизионной комиссии стали Александр Масленников, Оксана Дюльдина, Галина Акимова. Аудитором компании утверждено АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Кроме того, было принято решение о смене организационно-правовую формы - с ОАО на ПАО.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали, лидируя среди предприятий черной металлургии России. Активы компании выпускают широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 миллиона тонн стали и 11,6 миллиона тонн товарной металлопродукции. Ее выручка составила 5,63 миллиарда долларов США, EBITDA – 1,956 миллиарда долларов.