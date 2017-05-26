"ИННОПРОМ-2017" посетят более полусотни компаний из Японии Сегодня в 18:21
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Автомобильные, электронные и станкостроительные корпорации.
Международную промышленную выставку "ИННОПРОМ-2017" в Екатеринбурге намерены посетить 64 компании из Японии. Об этом на встрече с членами свердловского правительства и президентом УТПП Андреем Бесединым сообщил директор ассоциации по работе с Россией и новыми независимыми государствами ROTOBO Такафуми Накаи.
По его словам, на форум приедет более 400 человек, стенды представят 64 японских компании, всего же на выставке будут презентованы 150 организаций из Страны восходящего солнца. Среди экспонентов – ведущие автомобильные, электронные и станкостроительные корпорации, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Такафуми Накаи отметил, что у японских компаний пока недостаточно информации о российских фирмах и их возможностях, и выставка позволит заполнить этот пробел. В деловой части форума стороны обсудят вопросы промышленного производства, энергосберегающих технологий и сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса.
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2017" будет проходить с 9 по 13 июля. В нынешнем году Япония является ее партнером.
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