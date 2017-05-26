Рост цен на продукты втрое обгоняет инфляциюСегодня в 17:39
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Ускорения придали овощи.
С начала 2017 года минимальный набор продовольственных продуктов, подорожав на 5%, в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь-апрель составила 1,5%. Об этом говорится в последнем информационном выпуске Росстата.
В первую очередь, подорожание это обусловлено ростом цен на овощи — от 20 до 49% по разным наименованиям.
"Запасы отечественных овощей закончились — это отчасти связано с нехваткой хранилищ, — цитируют "Известия" исполнительного директора Национального союза производителей овощей Михаила Глушкова. — Поэтому капусту, картофель, морковь и лук на российский рынок поставляют страны СНГ, Иран, Китай, Египет и Израиль".
Стоимость минимального месячного набора продуктов в среднем по России в конце апреля достигла 3872,5 рубля. Средняя цена по УрФО — 4109,3 рубля (рост к марту - 2%), при этом самая дорогая корзина в округе — в Тюменской области (4525,2 рубля), самая дешевая — в Челябинской (3775,1 рубля). Всероссийским же рекордсменом стала Чукотка (9848,6 рубля), передает "Уралинформбюро".
В минимальный набор, входят 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.
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