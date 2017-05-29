Два золота и две бронзы.

ММК удостоился нескольких медалей и дипломов XX Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий "Архимед". Мероприятие прошло в середине мая в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Экспозиция занимала свыше 5500 квадратных метров выставочных площадей - свои изобретения и инновационные проекты представили более 250 организаций из 22 государств и 50 российских регионов.

Эксперты и международное жюри Салона высоко оценили товарный знак MAGSTRONG, под которым ММК выпускает линейку конструкционных высокопрочных марок сталей. За его разработку и активное использование Магнитка получила золотую медаль и диплом.

Еще одно золото компании принесла разработка "Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью".

Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", разработки способов выпуска сверхвысокопрочной и высокопрочной листовой стали были удостоены бронзовых медалей и дипломов.

За активное участие в организации и проведении Салона ММК был награжден дипломом "Почтения и благодарности". Также комбинат стал обладателем диплома и "Кубка региона" за активную работу по развитию изобретательства и рационализации.