На полчаса.

В Иркутске первый полет совершил самолет МС-21. Соответствующее видео разместила пресс-служба корпорации "Иркут". На кадрах видно, как российский конкурент Boeing легко взлетает, несколько минут держится в воздухе и совершает посадку. С первым полетом лайнера корпорацию уже поздравил Владимир Путин.

МС-21 – новейший российский лайнер, способный составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737. Им российские авиакомпании будут заменять эксплуатируемые "тушки" и "яки". В максимальной пассажирской версии у него 211 кресел, дальность полета около 6 тысяч километров, сообщает "Уралинформбюро".

Разработка МС-21 началась в 2000-х годах. Новый двигатель, изготавливаемый в Перми, позволит сократить потребление топлива, вредные выбросы и шум. Использование композитных материалов заметно снизило вес лайнера. Российские и иностранные компании уже оформили заказы на 185 лайнеров. Первые 50 забронировал "Аэрофлот". Начало поставок намечено на конец 2018 года.

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