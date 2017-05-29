×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Русский Boeing поднялся в небоСегодня в 13:08

  • Текст

На полчаса.

В Иркутске первый полет совершил самолет МС-21. Соответствующее видео разместила пресс-служба корпорации "Иркут". На кадрах видно, как российский конкурент Boeing легко взлетает, несколько минут держится в воздухе и совершает посадку. С первым полетом лайнера корпорацию уже поздравил Владимир Путин.

МС-21 – новейший российский лайнер, способный составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737. Им российские авиакомпании будут заменять эксплуатируемые "тушки" и "яки". В максимальной пассажирской версии у него 211 кресел, дальность полета около 6 тысяч километров, сообщает "Уралинформбюро".

Разработка МС-21 началась в 2000-х годах. Новый двигатель, изготавливаемый в Перми, позволит сократить потребление топлива, вредные выбросы и шум. Использование композитных материалов заметно снизило вес лайнера. Российские и иностранные компании уже оформили заказы на 185 лайнеров. Первые 50 забронировал "Аэрофлот". Начало поставок намечено на конец 2018 года.

Ранее по теме:
Российский аналог Boeing готов к полетам

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На глазах малютки папа бил маму

На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×