На круглом столе.

Группа СВЭЛ приняла участие в круглом столе, посвященном развитию предпринимательства. Мероприятие состоялось 22 мая в столице Урала при поддержке одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых компаний Ernst & Young, а также Генконсульства США в Екатеринбурге. Организаторами выступили партнеры Корпорации развития Среднего Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ.

Одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования в России Группу СВЭЛ представил заместитель генерального директора Антон Туголуков. Вместе с коллегами из Neutron Interactive, ООО "Юз АйТи" и других мировых компаний эксперты затронули такие вопросы, как мотивирование работников к внедрению инноваций, развитие предпринимательства, менеджмент и маркетинг бизнеса.

"Мы в СВЭЛ уверены, что предпринимательство – это двигатель прогресса. Бизнесменам и тем, кто работает с ними в команде, мы обязаны буквально всем: от утреннего кофе до тепла и света в оборудованных уютных квартирах", – отметил Антон Туголуков, подчеркнув, что Группе СВЭЛ близка данная философия.

"Мы стремимся быть достойным звеном в цепи социальной энергетической инфраструктуры, способствуя лучшей жизни жителей России и всей Земли", - заключил он.