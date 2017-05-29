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Рационализатор "РН-Пурнефтегаза" покорил югорскую конференциюСегодня в 17:42

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Предложив продлить жизнь трубам.

Сотрудник "Роснефть-Пурнефтегаза" Сергей Сорокин победил в XVII Конференции молодых специалистов. Мероприятие прошло в Ханты-Мансийске 24-25 мая, собрав около 300 человек из организаций, осуществляющих деятельность по использованию участков недр на территории Югры.

В течение двух дней молодые изобретатели и рационализаторы представляли доклады на площадках Югорского госуниверситета, Технопарка, департамента недропользования природных ресурсов Югры.

Сергей Сорокин презентовал свой проект в секции "Добыча нефти и газа". Он рассказал о разработке мероприятий по увеличению долговечности насосно-компрессорных труб. Работа заняла первое место, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза".

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