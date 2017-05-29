К четвертому кварталу 2018 года.

На НТМК появится пятая линия полнопрофильной обработки железнодорожных колес. Контракт на поставку оборудования подписали управляющий директор комбината Алексей Кушнарев и управляющий директор фирмы NSH (Niles-Simmons-Hegenscheneidt) Жеро Мартель, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

"Мы подписали соглашение, которое позволит значительно увеличить полнопрофильную обработку колес на нашем предприятии и тем самым полностью удовлетворить потребности внешнего и внутреннего рынков в нашей продукции. Наш партнер, фирма Niles-Simmons-Hegenscheneidt, зарекомендовала себя как один из лучших мировых производителей станков, которые полностью соответствуют всем нашим требованиям", - пояснил А.Кушнарев.

"С НТМК нас связывают долгие партнерские отношения. Поэтому для нас это не просто подписание контракта между поставщиком оборудования и покупателем, а очередной виток развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества, – добавил управляющий директор Niles-Simmons-Hegenscheneidt Жеро Мартель. – Я уверен, что наше оборудование позволит нижнетагильскому меткомбинату выпускать продукцию самого высокого качества и укрепить статус одного из мировых лидеров в сегменте железнодорожных колес".

Линия из четырех полностью автоматизированных станков предполагает роботизированную загрузку и выгрузку, манипулятор для транспортировки колес, систему стружкоуборки, а также систему подготовки смазочно-охлаждающей жидкости, которая используется в экологически безвредном замкнутом цикле.

Мощность линии составит более 66 тысяч железнодорожных колес в год. Здесь будет обтачиваться премиальная продукция комбината: твердые S-образные колеса для грузового подвижного состава России, колеса для Северной Америки и Евросоюза, а также колеса для скоростного движения.

Запуск новой линии в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2018 года. Инвестиции ЕВРАЗа превысят 800 миллионов рублей. Проект позволит сбалансировать мощности прессопрокатной линии, участка механической обработки колес и линий выходного контроля, что повысит производительность цеха. Также на комбинате будут созданы новые рабочие места.