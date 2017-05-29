×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский агропром "подрастет" на 5 миллиардовСегодня в 18:44

  • Текст

Село без поддержки не оставят.

В 2017 году из бюджета Свердловской области на агропромышленный комплекс будет выделено свыше 3 миллиардов рублей, а с учетом федеральной поддержки – около 5 миллиардов.

Такую информацию врио губернатора Евгений Куйвашев озвучил 29 мая в ходе рабочей поездки в Восточный управленческий округ, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Глава области отметил, что поддержка предприятий АПК будет только расти.

В ходе визита он лично оценил перспективы развития производства в филиале "Байкаловский" Ирбитского молочного завода. Генеральный директор предприятия Сергей Суетин презентовал Евгению Куйвашеву проект нового цеха по производству сухого молока мощностью 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки. Это позволит вывести на прилавки новый продукт – сухую сыворотку, а также увеличить объемы выпуска сухого обезжиренного молока. Проект оценивается в 750 миллионов рублей.

"На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация, ведутся работы по подготовке строительной площадки, начало строительных работ запланировано на сентябрь 2017 года. Окончание работ планируется в декабре 2018 года. Выход на проектную мощность по производству – 2020 год. Социальный эффект – 20 рабочих мест", – подчеркнул Сергей Суетин.

Заводское руководство рассчитывает на помощь региональных властей в получении на льготных условиях кредитных средств для строительства цеха.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На глазах малютки папа бил маму

На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×