Село без поддержки не оставят.

В 2017 году из бюджета Свердловской области на агропромышленный комплекс будет выделено свыше 3 миллиардов рублей, а с учетом федеральной поддержки – около 5 миллиардов.

Такую информацию врио губернатора Евгений Куйвашев озвучил 29 мая в ходе рабочей поездки в Восточный управленческий округ, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Глава области отметил, что поддержка предприятий АПК будет только расти.

В ходе визита он лично оценил перспективы развития производства в филиале "Байкаловский" Ирбитского молочного завода. Генеральный директор предприятия Сергей Суетин презентовал Евгению Куйвашеву проект нового цеха по производству сухого молока мощностью 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки. Это позволит вывести на прилавки новый продукт – сухую сыворотку, а также увеличить объемы выпуска сухого обезжиренного молока. Проект оценивается в 750 миллионов рублей.

"На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация, ведутся работы по подготовке строительной площадки, начало строительных работ запланировано на сентябрь 2017 года. Окончание работ планируется в декабре 2018 года. Выход на проектную мощность по производству – 2020 год. Социальный эффект – 20 рабочих мест", – подчеркнул Сергей Суетин.

Заводское руководство рассчитывает на помощь региональных властей в получении на льготных условиях кредитных средств для строительства цеха.