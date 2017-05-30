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"Богословский" распахнул двери для малого бизнесаСегодня в 14:42

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Можно разворачивать производство.

В индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске приступили к строительству первой очереди промышленного бизнес-инкубатора почти на 1,5 тысячи квадратных метров.

Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, на площадке разместятся административно-бытовые и производственные помещения под цеха, склады и офисы. Здание будет иметь четыре обособленные секции и промышленные ворота. Производственные помещения бизнес-инкубатора оснастят кран-балками грузоподъемностью 3,2 тонны.

Здесь разместятся малые и средние предприятия. Они смогут арендовать площади, бесплатно присоединиться ко всем инженерным сетям, использовать инфраструктуру индустриального парка и льготы территории опережающего развития. Сдать объект планируется уже в сентябре 2017 года.

К площадке подведены основные коммуникации. Срок окончания работ по внутренней инфраструктуре парка – начало 4 квартала 2017 года. Резиденты уже сейчас имеют возможность выйти на площадку и приступить к созданию первых производств.

"Для нас ключевая задача - создать все условия для работы резидентов "Богословского". Этот проект для нашего региона принципиальный", - отмечает врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рамках соглашения о софинансировании проекта правительство области вложит в него 339,3 миллиона рублей, а фонд развития моногородов - 587,7 миллиона рублей.

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