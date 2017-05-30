×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Почти 2 500 работников "ВСМПО-Ависма" прошли обучениеСегодня в 10:14

  • Текст

За март-май.

За весну 2017 года в отделе по подготовке персонала Корпорации ВСМПО-Ависма прошли обучение 2 436 работников предприятия. 1 264 рабочих, 1 172 руководителя и специалиста повысили квалификацию. Новые профессии освоили 223 человека.

119 работников повысили квалификацию на соответствие штатному расписанию, 56 из них сдали экзамены на получение 3-4 квалификационных разрядов, 63 – на 5-6 разряды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ВСМПО-Ависма", 1 553 работника Корпорации прошли курсы Ростехнадзора, которые обязательны для допуска к выполнению определенных работ. Руководители структурных подразделений – ответственные за обеспечение пожарной безопасности, прослушали курс пожарно-технического минимума.

Также квалификацию повысили корпоративные смотрители зданий и сооружений, ответственные за их безопасную эксплуатацию, в том числе и работники дочерних обществ и организаций-партнеров – "Изысканный вкус", медико-санитарная часть "Тирус" и "Урал".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×