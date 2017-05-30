Почти 2 500 работников "ВСМПО-Ависма" прошли обучениеСегодня в 10:14
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За март-май.
За весну 2017 года в отделе по подготовке персонала Корпорации ВСМПО-Ависма прошли обучение 2 436 работников предприятия. 1 264 рабочих, 1 172 руководителя и специалиста повысили квалификацию. Новые профессии освоили 223 человека.
119 работников повысили квалификацию на соответствие штатному расписанию, 56 из них сдали экзамены на получение 3-4 квалификационных разрядов, 63 – на 5-6 разряды.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ВСМПО-Ависма", 1 553 работника Корпорации прошли курсы Ростехнадзора, которые обязательны для допуска к выполнению определенных работ. Руководители структурных подразделений – ответственные за обеспечение пожарной безопасности, прослушали курс пожарно-технического минимума.
Также квалификацию повысили корпоративные смотрители зданий и сооружений, ответственные за их безопасную эксплуатацию, в том числе и работники дочерних обществ и организаций-партнеров – "Изысканный вкус", медико-санитарная часть "Тирус" и "Урал".
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