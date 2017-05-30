"Уральские авиалинии" раздают скидки всем пассажирамСегодня в 10:41
- Текст
Даже за один полет.
В "Уральских авиалиниях" работает выгодная для пассажиров система бонусов. Так, при регистрации в программе лояльности "Крылья" каждому новому участнику дается до 1000 рублей, которые сразу можно использовать как скидку.
Кроме того, после полета каждый участник программы "Крылья" получает на свой счет бонусы до 15% от суммы тарифа. Полученные баллы можно использовать при оплате авиабилета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".
На скидку могут рассчитывать и пассажиры, пока не являющиеся участником программы. Если они летали с "Уральскими авиалиниями" в течение года, то бонусы за совершенные полеты могут быть перечислены на их собственный счет.
Полную информацию о программе "Крылья" можно получить на сайте "Уральских авиалиний", а также в мобильном приложении UralAirlines.
"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов насчитывает 42 самолета европейского концерна Airbus.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:00
Сбербанк сократит 45 тысяч сотрудников
К 2025 году.Сегодня в 19:52
Ново-Тихвинский монастырь предъявил документы Госохране
Они решат судьбу Успенской церкви.Сегодня в 19:41
Жители Ноябрьска наткнулись на медведицу
С потомством.Сегодня в 19:31
В УФНС Зауралья прошли обыски
Правоохранители изъяли у налоговиков документы.Сегодня в 19:17
Южноуральца осудили на 12 лет за убийство директора завода
По производству бетонных блоков.Сегодня в 19:00
В Тюменской области разыскивают педофила из Рязани
Надругавшегося над девочкой.Сегодня в 18:48
В Екатеринбурге на остановке умерли два молодых человека
Предположительно, от передозировки наркотиками.Сегодня в 18:41
Екатеринбурженка избила 9-летнего ребенка
Из-за бутылки с водой.Сегодня в 18:39
Ямальский инженер отделался "условкой" за утонувшего бульдозериста
Трагедия произошла на зимнике.Сегодня в 18:25
В Тюмени бесправный водитель отправил в кому 5-летнего мальчика
За жизнь ребенка борются врачи.Сегодня в 18:15
Россия заплатит за фальсификации на выборах в 2011 году
Десятки тысяч евро.Сегодня в 17:59
Глава Прикамья распорядился уволить виновную в ЧП около ДК Солдатова
И сделал выговор краевому министру культуры.Сегодня в 17:57
Что доктор прописал: продаже интим-товаров прочат ограничение
Медицинскими показаниями.Сегодня в 17:47
В Тюмени "капитальный" подрядчик положил в карман почти 13 миллионов
Деньги предназначались на облицовку дома.Сегодня в 17:41
"Газпром добыча Ямбург" оберегает экологию Арктики
Уменьшая воздействие на окружающую среду.
Главные новости
- Сегодня в 19:52Ново-Тихвинский монастырь предъявил документы Госохране
- Сегодня в 17:37Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"
- Сегодня в 16:44В Челябинске 3-месячный ребенок умер в ожидании скорой
- Сегодня в 13:49Дорожная карта Путина
- Сегодня в 12:30Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН
Аналитика
Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"
Коллапс на дорогах случится через 2 дня.
Дорожная карта Путина
Прибавила точку на Среднем Урале.
Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН
Выясняют тюменские следователи.