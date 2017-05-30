Даже за один полет.

В "Уральских авиалиниях" работает выгодная для пассажиров система бонусов. Так, при регистрации в программе лояльности "Крылья" каждому новому участнику дается до 1000 рублей, которые сразу можно использовать как скидку.

Кроме того, после полета каждый участник программы "Крылья" получает на свой счет бонусы до 15% от суммы тарифа. Полученные баллы можно использовать при оплате авиабилета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

На скидку могут рассчитывать и пассажиры, пока не являющиеся участником программы. Если они летали с "Уральскими авиалиниями" в течение года, то бонусы за совершенные полеты могут быть перечислены на их собственный счет.

Полную информацию о программе "Крылья" можно получить на сайте "Уральских авиалиний", а также в мобильном приложении UralAirlines.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов насчитывает 42 самолета европейского концерна Airbus.