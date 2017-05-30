×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уральские авиалинии" раздают скидки всем пассажирамСегодня в 10:41

  • Текст

Даже за один полет.

В "Уральских авиалиниях" работает выгодная для пассажиров система бонусов. Так, при регистрации в программе лояльности "Крылья" каждому новому участнику дается до 1000 рублей, которые сразу можно использовать как скидку.

Кроме того, после полета каждый участник программы "Крылья" получает на свой счет бонусы до 15% от суммы тарифа. Полученные баллы можно использовать при оплате авиабилета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

На скидку могут рассчитывать и пассажиры, пока не являющиеся участником программы. Если они летали с "Уральскими авиалиниями" в течение года, то бонусы за совершенные полеты могут быть перечислены на их собственный счет.

Полную информацию о программе "Крылья" можно получить на сайте "Уральских авиалиний", а также в мобильном приложении UralAirlines.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов насчитывает 42 самолета европейского концерна Airbus.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×