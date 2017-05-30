Среднеуральская птицефабрика оказалась никому не нужнаСегодня в 11:29
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Предприятие не смогли продать с первого раза.
Аукцион по продаже Среднеуральской птицефабрики признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Обанкроченное предприятие должно было уйти с молотка 29 мая. Начальная цена - 810,1 миллиона рублей, шаг аукциона - 5% от стартовой стоимости. Однако желающих не нашлось, передает "Уралинформбюро".
Согласно данным, размещенным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, следующие торги назначены на 14 июля. Начальная цена снижена до 729,1 миллиона рублей.
ОАО "Птицефабрика "Среднеуральская" признали банкротом в июле 2015 года, была введена процедура наблюдения. Общий долг предприятия перед кредиторами превышает 400 миллионов рублей.
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