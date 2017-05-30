Предприятие не смогли продать с первого раза.

Аукцион по продаже Среднеуральской птицефабрики признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Обанкроченное предприятие должно было уйти с молотка 29 мая. Начальная цена - 810,1 миллиона рублей, шаг аукциона - 5% от стартовой стоимости. Однако желающих не нашлось, передает "Уралинформбюро".

Согласно данным, размещенным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, следующие торги назначены на 14 июля. Начальная цена снижена до 729,1 миллиона рублей.

ОАО "Птицефабрика "Среднеуральская" признали банкротом в июле 2015 года, была введена процедура наблюдения. Общий долг предприятия перед кредиторами превышает 400 миллионов рублей.