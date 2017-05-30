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РМК увеличит мощность "Карабашмеди"Сегодня в 12:14

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На 50%.

На ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") монтируются новая полностью автоматизированная медеразливочная линия и 3 новых конвертера объемом 150 тонн каждый.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, модернизация оборудования позволит увеличить производственные мощности предприятия на 50% по сравнению с 2014 годом – до 150 тысяч тонн черновой меди в год. Только из минерального сырья ежегодно будет выпускать до 130 тысяч тонн черновой меди.

Параллельно на заводе намечены мероприятия по развитию вспомогательных производств и систем очистки. В частности, будут реконструированы энергоцех и кислородная станция предприятия. На данный момент построена новая станция очистки промышленных стоков, проведено техперевооружение сернокислотного цеха для увеличения мощности по переработке серосодержащих газов.

Благодаря модернизации удастся не только увеличить производственные мощности ЗАО "Карабашмедь", но и повысить эффективность утилизации газов, снизив воздействие на окружающую среду. Так, финские конвертеры будут оснащены новейшей системой газоочистки, позволяющей максимально утилизировать конвертерные газы. Сегодня на заводе уже полностью утилизируют печные газы.

На реализацию запланированных мероприятий РМК направит около 4 миллиардов рублей. Средства выделяются в рамках долгосрочной программы модернизации ЗАО "Карабашмедь", рассчитанной на 2004–2018 годы.

"Мы видим большой потенциал в предприятии "Карабашмедь". Несмотря на то, что заводу уже более 110 лет, он может стать еще более производительным и экологически безопасным. Планируя мероприятия по модернизации "Карабашмеди", мы учитывали не только бизнес-задачи Русской медной компании, но и потребности карабашцев – жить рядом с преуспевающим и современным предприятием. И мы близки к тому, чтобы сделать "Карабашмедь" именно таким заводом", - отмечает президент РМК Всеволод Левин.

ЗАО "Карабашмедь" перешло под управление Русской медной компании более 10 лет назад. С 2004 по 2016 годы РМК полностью переоборудовала его, вложив в модернизацию и повышение экологической безопасности производства порядка 13 миллиардов рублей.

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