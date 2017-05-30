"Газпром добыча Ямбург" оберегает экологию АрктикиСегодня в 17:41
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Уменьшая воздействие на окружающую среду.
"Газпром добыча Ямбург" принял участие в круглом столе "Арктика. Ямал. Я тут живу", посвященном вопросам охраны окружающей среды. Мероприятие было организовано в Новом Уренгое по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.
В обсуждении участвовали глава города Иван Костогриз, представители органов власти, руководители предприятий ТЭК, управляющих и коммунальных компаний, бизнесменов, общественников, молодежи, СМИ. "Газпром добыча Ямбург" представляли заместитель гендиректора по перспективному развитию Владимир Миронов и начальник отдела соцразвития Александр Сергиенко. О природоохранной деятельности газодобывающего предприятия и экологических мероприятиях текущего года рассказал председатель Совета молодых ученых и специалистов предприятия Александр Норка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, на 2017 год ООО "Газпром добыча Ямбург" запланировано около 100 мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. В компании действует Экологическая политика. Ее цели - минимализировать экологические риски, сохранить экосистему Ямала и защитить интересы коренных малочисленных народов Севера.
В рамках программы предприятие сокращает объем выбросов парниковых газов и потребление топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды. Техника компании переводится на компримированный природный газ.
Ямбургским газодобытчикам удалось свести на нет сброс загрязненных сточных вод в водные природные объекты. В течение нескольких лет строительство скважин ведется без захоронения отходов бурения. С начала производственной деятельности предприятие рекультивировало более 22 тысяч гектаров тундры.
"Газпром добыча Ямбург" ежегодно инвестирует в охрану окружающей среди более 2 миллиардов рублей, в том числе свыше 300 миллионов - в экомониторинг в зоне производственной деятельности Общества и подрядных организаций.
Большое внимание уделяется экопросвещению сотрудников и местных жителей. В 2017 году в рамках Года экологии в Новом Уренгое под открытым небом была организована выставка "Арт-мусор". Авторами экспонатов стали работники компании.
Весной состоялся конкурс детского рисунка "Природа — наш дом, мы его сбережем!". Работы прислали учащиеся подшефных школ, ученики детской школы искусств №1 и детской художественной школы Нового Уренгоя.
Кроме того, для учеников "Газпром-классов" были организованы уроки экологического поведения с посещением производственных объектов Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.
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"Газпром добыча Ямбург" оберегает экологию Арктики
Уменьшая воздействие на окружающую среду.
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