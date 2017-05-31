И социально-ориентированных инвесторов.

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для подготовки площадки под фондохранилище культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Оно разместится на внутирдворовой территории по Вайнера, 16. Аукцион на выполнение всех необходимых работ по подготовке этой территории состоится 13 июня. Стартовая цена составляет 23 миллиона 387 тысяч 727 рублей. Если подрядчик определится быстро, работы на этом объекте стартуют уже в этом году.

Планы города по освоению этого участка были озвучены 30 мая на совещания, которое провел глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Для начала требуется очистить площадку от стоящих здесь гаражей, надземных коммунальных сетей и двухэтажного кирпичного здания - в котором сегодня размещается МБУ "Городская реклама". Впрочем, по словам председателя городского Комитета по строительству Николая Сметанина, все вопросы с арендаторами помещения уже решены. Осталось выкупить у собственников гаражи, мешающие будущей стройке. В новом фондохранилище, которое будет построено на этом месте, планируется также разместить реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.

Согласно проекту , который в марте этого года прошел госэкспертизу, "Эрмитаж-Урал" займет две площадки: на Вайнера, 11, рядом со зданием Картинной галереи — и во дворах домов по Вайнера, 16. Основное здание центра разместится на Вайнера, 11. Там планируется возвести двухэтажный пристрой в существующему зданию галереи. В этом пристрое разместятся экспозиции центра «Эрмитаж-Урал» и выставка западноевропейского искусства.

В целом на создание культурно-просветительского центра требуется порядка 600 миллионов рублей. Около 300 миллионов намечено выделить из федерального бюджета по программе Минкульта РФ - но вопрос по этим деньгам пока не решён. В бюджете Екатеринбурга на реализацию проекта заложено всего 39 миллионов рублей. Поэтому городские власти намерены подключить к строительству Центра социально-ориентированных инвесторов.

Иллюстрация предоставлена Екатеринбургским Музеем ИЗО.

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