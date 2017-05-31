Берег ВИЗ-пруда отдадут под ЭКСПО-2025Сегодня в 11:44
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Минстрой одобрил.
Южный берег Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге готовят к застройке под ЭКСПО-2025. Соответствующий приказ облминстроя, разрешающий горадминистрации планировку и межевание этой территории, опубликован на сайте ведомства.
Столица Урала была представлена на конкурс городов, желающий принять международную выставку ЭКСПО-2025, 22 мая. В случае победы оптимальным местом для проведения масштабного события станет ВИЗ. О конкретном проекте говорить пока рано, но в любом случае на южном берегу будет комплексная застройка общегородского значения, предусматривающая как офисные объекты, так и жилье, пояснил "Уралинформбюро" главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Главной магистралью нового микрорайона станет улица Татищева.
"Скорее всего, за основу будет взят проект планировки ЭКСПО-парка, разработанный под ЭКСПО-2020, - сообщил глава горадминистрации Александр Якоб. - Разумеется, он будет дорабатываться с учетом концептуальной идеи ЭКСПО-2025. В целом участок был хорошо проработан в свое время, хотя нельзя исключить, что другие участки тоже будут рассматриваться".
Концепция ЭКСПО-парка, разработанная в 2012 году, предусматривала освоение 500 гектаров земли на участке между Ново-Московским трактом и южным берегом Верх-Исетского пруда, но не включала Большеконный полуостров. Здесь предполагались выставочные павильоны, ЭКСПО-арена для проведения массовых мероприятий, жилой комплекс "ЭКСПО-деревня", а также разветвленная транспортная сеть и мост через пруд.
После проигрыша Екатеринбурга в конкурсе на право проведения выставки идея застройки этой территории была заморожена, а в марте 2017 года реанимирована. Градсовет успел рассмотреть два проекта. Один из них предполагает высотную застройку, второй - среднеэтажную вкупе с 30-этажным "офисником", выходящим фасадом на пруд. Оба предложения отправлены на доработку.
Параллельно с этим обсуждается концепция обустройства набережной ВИЗ-пруда. По словам А.Якоба, этот проект не связан с наработками по новому ЭКСПО-парку. "Набережная пруда и Исети пройдет с улицы Крылова через историческую территорию Верх-Исетского завода, выйдет на зону яхт-клуба и дойдет до территории, за которой предполагается ЭКСПО-поселок", - пояснил он.
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