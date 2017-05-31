РМК приняла участие в Astana Mining and MetallurgyСегодня в 10:30
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Представив планы по освоению Весенне-Аралчинского месторождения.
"Актюбинская медная компания" – казахстанский актив Русской медной компании – приняла участие в выставке и конгрессе Astana Mining and Metallurgy. Главное мероприятие горнодобывающей и металлургической отрасли Казахстана прошло 25-26 мая в Астане. Выставку посетили порядка 1000 делегатов из десятков стран, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
На стенде АМК были представлены планы по освоению Весенне-Аралчинского месторождения. Особенность данного участка недр в том, что он является приграничным. Его южная часть расположена в Актюбинской области Казахстана, а северная – в Оренбуржье России. Для разработки месторождения построят добычной комплекс производительностью до 500 тысяч тонн руды в год. Рудник будет функционировать 23 года, из них 15 лет уйдет на добычу руды.
Как отметила отметила гендиректор АМК Наталья Бондаренко, потенциал казахстанского дивизиона РМК далеко не исчерпан. В планах АМК на ближайшие годы - запуск рудников на месторождениях Кундызды и Лиманное, мощность каждого 2 миллиона тонн руды в год. При этом производительность двух обогатительных фабрик на этих рудниках будет составлять 5 миллионов тонн руды в год.
"Впервые за последние годы в горно-металлургической промышленности мира наблюдаются положительные тенденции, вызванные подъемом мировых цен на базовые металлы, оживлением рынков и снижением затрат для большинства ведущих добывающих компаний", - добавил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин.
Актюбинская медная компания работает с 2004 года. Она включает месторождения "50 лет Октября" и "Приорское": их производственная мощность - 3 и 2 миллиона тонн медной и медно-цинковой руды в год. Также в компанию входит горно-обогатительный комбинат.
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