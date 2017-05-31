Рассчитывая на налоговые преференции.

Межправительственное соглашение о создании российской промышленной зоны в Египте будет подписано до осени 2017 года. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Проект документа практически согласован, сейчас египетская сторона дорабатывает необходимые нормативные акты. "Они должны принять те условия, на которые мы настраиваемся, и рассчитываем, что они предоставят нам налоговые преференции", - отметил Мантуров.

Министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль должен прилететь в Москву в течение ближайшего месяца для окончательного согласования соглашения, передает "Уралинформбюро".

Ранее заявлялось, что в промзоне в районе Суэцкого канала будет размещено производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов и продуктов нефтехимии. Данная продукция будет поставляться в Египет, Африку и на Ближний Восток.