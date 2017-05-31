Руины больницы в Зеленой Роще вновь выставляют на торгиСегодня в 13:57
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Цену придется скинуть.
В Екатеринбурге в который раз попытаются продать заброшенную больницу скорой помощи в Зеленой Роще. Об этом сообщает Фонд имущества Свердловской области.
Организацией торгов занимается ГКУ "СИНПО", специализирующееся на содержании и использовании нежилых помещений, принадлежащих области. Полуразрушенное здание больницы находится в оперативном управлении этой организации. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО, дата аукциона и стартовая цена пока не определены. Сначала нужно провести переоценку объекта. Цена в 400 миллионов рублей, по которой больница выставлялась на торги в декабре 2016 года, не привлекла ни одного покупателя.
Больница скорой помощи, построенная в 1938 году, считалась одним из шедевров свердловского конструктивизма. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. Ситуация осложняется тем, что комплекс в Зеленой Роще является объектом культурного наследия, что предполагает особые обязательства покупателя.
Как рассказала "Уралинформбюро" начальник отдела правовой и организационной работы Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова, победитель аукциона должен разработать и предоставить в госорган документацию по восстановлению памятника. Затем будет проведено обследование здания и составлен акт историко-культурной экспертизы. И только после этого новый хозяин сможет приступить к работам на объекте.
Не исключено, что и на сей раз попытка продать это здание потерпит крах, предположил глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин. "Чтобы такой объект покупать, нужно четко знать - с какой целью и какую функцию будет исполнять больница после продажи - считает он. - Офисные помещения у нас в городе не востребованы, жилье в Зеленой Роще не построишь, а покупать и перепрофилировать больницу под общественные нужды частники не будут. Сделать из этой больницы частную клинику тоже не получится: здание слишком велико для этого. На градсовете в марте этого года высказывалась идея разместить в этом здании комплексную школу. Такой вариант более интересен, тем более что в этом районе как раз дефицит школ".
И если охочих до самого здания нет, то вот земля рядом с больницей уже не раз привлекала внимание потенциальных инвесторов. Так, в феврале 2016 года на заседании областного Заксобрания было решено передать участок в районе Зеленой Рощи под строительство консульства КНР, но этот процесс застопорился. Еще одна из близлежащих площадок в 2016 году была отдана в аренду ООО "Клиника сердца", которой руководит кардиолог и экс-депутат гордумы Ян Габинский.
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