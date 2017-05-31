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ММК заключил соглашение с ведущим российским разработчиком ПОСегодня в 13:50

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Имеющим клиентов в 25 странах мира.

Магнитогорский меткомбинат и фирма "1С" заключили генсоглашение о сотрудничестве. Компании расширят взаимодействие в области автоматизации деятельности Группы ММК, объединяющей более 60 различных организаций. Также будет продолжено совершенствование информационных систем комбината на платформе "1С:Предприятие".

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей меткомбината, решения системы "1С:Предприятие" не первый год используются на ММК. На данный момент успешно внедрены "1С:Управление производственным предприятием 8", "1С:Бухгалтерия КОРП", "1С:Управление торговлей 11" и другие, в целом охватившие более 2 000 рабочих мест. ММК-Информсервис развернул на своей площадке специализированный дата-центр и создал программно-аппаратный комплекс, позволивший организовать централизованный доступ к информационным системам.

Для дальнейшего улучшения качества управления предприятиями Группы руководством ММК было принято решение о переходе на "1С:Корпорацию". В "Механоремонтном комплексе" и "Ремпути" этот процесс стартовал, на "ММК-Уголь" он близится к завершению.

"Заключение генерального соглашения стало логичным этапом в развитии отношений между ведущим российским разработчиком программного обеспечения и одним из крупнейших металлургических предприятий", – отмечает директор ММК-Информсервис Вадим Феоктистов.

Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ. У компании более 10 тысяч постоянных партнеров в 25 странах мира. Ее система программ "1С:Предприятие" применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1,5 миллиона организаций.

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