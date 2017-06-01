Вместе с ЕРЦ.

В Екатеринбурге прошло уникальное для отрасли ЖКХ событие – первый workshop"Е-Консалт". В современном формате эксперты "Единого Расчетного Центра" и представители 16 крупных управляющих компаний города обсудили темы консультирования клиентов, обучения сотрудников, а также построения и развития корпоративной культуры.

Как отметила заместитель директора "Единого Расчетного Центра" Елена Береснева, в июне ЕРЦ отмечает 16-летие работы в Екатеринбурге.

"За эти годы мы прошли по-настоящему большой путь - от компании, работающей по принципам сферы ЖКХ начала 2000-х, до современного уровня обслуживания, обновленного формата офисов и целого ряда электронных сервисов. Это связано в первую очередь с масштабными внутренними процессами – с развитием системы корпоративного обучения сотрудников, с проработкой стандартов и системы управления, с определением таких важных ориентиров, как корпоративные ценности, и их реализацией в корпоративной культуре. В итоге, мы решили поделиться тем, чему учимся сами, и обсудить опыт наших коллег. Удобнее всего было сделать это в формате workshop, поэтому мы организовали "Е-Консалт", - заключила она.

Первый на Урале ЖКХ-воркошоп прошел под девизом "Все начинается с людей". В течение дня участники посетили 4 крупных мастерских, а также смогли выбрать один из дополнительных мастер-классов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕРЦ.

Первой темой обсуждения стала практика организации фронт-офиса. О развитии стандартов обслуживания и общей организации приема жителей рассказали руководители департамента по работе с абонентами ЕРЦ. Особое внимание спикеры уделили реализации стандартов на практике.

Обсуждался и вопрос обучения сотрудников. Сегодня каждой компании приходится растить профессионалов в сфере ЖКХ самостоятельно. Руководитель Учебного центра ЕРЦ Марина Павлова рассказала, как создать корпоративную систему обучения, независимо от размеров предприятия.

Большое внимание было уделено корпоративной культуры, а именно создание комфортной среды для сотрудников, в которой есть место не только официальным обязанностям, но и праздникам и неформальному общению. Специалисты ЕРЦ опровергли общепринятое заблуждение о том, что внутренние мероприятия доступны только большим корпорациям, предложив незатратные "рецепты" позитивного "климата" в коллективе. Следует отметить, что Расчетный центр уже три года входит в топ-100 лучших работодателей России.

Отдельным блоком проходила практическая работа с ценностями. Участники разделились на группы и под руководством замдиректора ЕРЦ Елены Бересневой, профессионального коуча и бизнес-тренера, сделали первые шаги к осмыслению ценностей своей работы.

Организаторы признаются, что основная задача первого воркшопа "Е-Консалт" – объединить единомышленников, которые ищут новые пути развития, готовы делиться собственным опытом и видят сферу ЖКХ современной и ориентированной на людей.

Осенью 2017 года планируется провести второй workshop. По мнению организаторов, это мероприятие выйдет на новый уровень, объединив прогрессивные компании коммунальной сферы всех регионов страны.