За 2016 год.

Управление госсобственностью Свердловской области, а также приватизация ее части в 2016 году принесла региональной казне 557,7 миллиона рублей. Об этом 31 мая на заседании комитета областного Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству сообщил вице-губернатор Сергей Зырянов, исполняющий обязанности главы МУГИСО. Доходы составили 95% от планировавшихся значений, передает "Уралинформбюро".

Вместе с тем на 27 миллиардов рублей снизилась стоимость региональных активов - до 170 миллиардов. По словам депутата Александра Ивачева, основная причина – уменьшение в 1,5 раза стоимости казенного имущества: в 2015 году оно стоило 59 миллиардов рублей, а по итогам прошлого года упало в цене до 39 миллиардов.

Согласно планам на 2017 год, приватизация государственного имущества области позволит привлечь инвесторов и обеспечит дополнительное поступление в региональный бюджет порядка 1,7 миллиарда рублей. Чиновники готовятся к продаже акций ОАО "Уралагроснабкомплект", ОАО "Плодопитомник "Камышловский", ОАО "Березовский хлебокомбинат", ОАО "Ирбитский плодосовхоз", АО "Совхоз "Сухоложский", ОАО "Птицефабрика "Рефтинская", АО "Облкоммунэнерго" и ОАО "КРК "Уралец".