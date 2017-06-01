Нефтедобытчики оккупировали Красноуфимский район31 мая в 18:14
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Поиски "черного золота" завершатся к октябрю.
В Красноуфимском районе Свердловской области начали искать нефть. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Росгеология" - "РГ-информ", работы ведутся на Верхоязской и Южно-Бургундинской площадях Красильниковского лицензионного участка.
Поисками занимается дочерняя структура государственного холдинга - ПАО "Пермнефтегеофизика". Объем исследований по площади составит 250 квадратных километров. Проект планируется завершить к октябрю 2017 года.
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