Разрешив их нанимать в России.

Отношения Турции и России потеплели. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Республики, передает "Уралинформбюро".



В частности, сняты ограничения на наем турецких рабочих и работу турецких фирм в России. Расширен список категорий турецких граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в РФ. Речь идет о дипломатах и их близких родственниках, пилотах и членах экипажей самолетов, а также гражданах, совершающих краткосрочные командировки в Россию.

Также снят запрет на ввоз турецкой продукции. Исключением стали только помидоры. Путин объяснил, что эмбарго на томаты сохранится в рамках поддержки российских сельхозпроизводителей.



Россия ввела санкции в отношении Турции с ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24, выполнявший боевое задание в Сирии. В начале мая 2017 года Путин и Эрдоган договорились снять ограничительные меры. Совместное заявление главы государств подписали 22 мая в Стамбуле.