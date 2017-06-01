С иностранным участием.

В России может появиться еще один авиаперевозчик-лоукостер. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о компании с иностранным участием. По информации издания, к настоящему моменту прошли переговоры с зарубежными перевозчиками, в числе которых малайзийская Air Asia, турецкая Pegasus и венгерская Wizz Air.

Предполагается, что лоукостер будет создан на базе существующей российской компании, которая имеет сертификат, дающий право на полеты, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что попытка создать в России лоукостер с зарубежным участием уже предпринималась. В 2009 году появилась "Авианова", которой на 49% владел американский фонд Indigo Partners. Авиакомпания предлагала самые низкие на рынке цены (от 250 рублей за билет без сборов), однако в 2011 году закрылась из-за долгов.

На сегодняшний день единственный полноценный лоукостер в РФ - "Победа". Она была запущена в 2014 году "Аэрофлотом" и неоднократно попадала в скандальные истории. Так, например, в ночь на 15 апреля 2017 года сотрудник авиакомпании отказал в регистрации на рейс Москва - Екатеринбург женщине с 2-летним мальчиком, страдающим ДЦП.