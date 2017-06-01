×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Победу" подвинет новый лоукостерСегодня в 11:48

  • Текст

С иностранным участием.

В России может появиться еще один авиаперевозчик-лоукостер. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о компании с иностранным участием. По информации издания, к настоящему моменту прошли переговоры с зарубежными перевозчиками, в числе которых малайзийская Air Asia, турецкая Pegasus и венгерская Wizz Air.

Предполагается, что лоукостер будет создан на базе существующей российской компании, которая имеет сертификат, дающий право на полеты, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что попытка создать в России лоукостер с зарубежным участием уже предпринималась. В 2009 году появилась "Авианова", которой на 49% владел американский фонд Indigo Partners. Авиакомпания предлагала самые низкие на рынке цены (от 250 рублей за билет без сборов), однако в 2011 году закрылась из-за долгов.

На сегодняшний день единственный полноценный лоукостер в РФ - "Победа". Она была запущена в 2014 году "Аэрофлотом" и неоднократно попадала в скандальные истории. Так, например, в ночь на 15 апреля 2017 года сотрудник авиакомпании отказал в регистрации на рейс Москва - Екатеринбург женщине с 2-летним мальчиком, страдающим ДЦП.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×