Они одновременно подняли цены на 25%.

Антимонопольщики возбудили дело против четырех частных перевозчиков Магнитогорска, на четверть повысивших стоимость проезда. Коммерсанты подозреваются в ценовом сговоре. Рассмотрение материалов намечено на 3 июля 2017 года.

Транспортники, обслуживающие 11 маршрутов, в конце февраля - начале марта подняли цены на проезд с 20 до 25 рублей. В региональное УФАС поступило 3 жалобы от местных жителей.

Антимонопольщики провели проверку и выявили несколько фактов, свидетельствующих о возможном сговоре. Так, перевозчики направили в администрацию Магнитогорска уведомления о подорожании проезда одновременно - 27 февраля 2017 года.

"Перевозчики, являющиеся конкурентами на рынке, в одно время установили одинаковую цену на проезд сразу по нескольким маршрутам. Таким образом, предприниматели не стремились к привлечению пассажиров на свои маршруты с предложением наиболее выгодной цены, что свойственно для конкурентного рынка, и лишили потребителей такого выбора", - заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС.

Стоит отметить, что сейчас в Магнитогорске существует всего 2 регулируемых маршрута (цену на проезд для них устанавливает мэрия). На остальных условия диктуют перевозчики.