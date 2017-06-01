×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Перевозчиков Магнитогорска заподозрили в сговореСегодня в 12:47

  • Текст

Они одновременно подняли цены на 25%.

Антимонопольщики возбудили дело против четырех частных перевозчиков Магнитогорска, на четверть повысивших стоимость проезда. Коммерсанты подозреваются в ценовом сговоре. Рассмотрение материалов намечено на 3 июля 2017 года.

Транспортники, обслуживающие 11 маршрутов, в конце февраля - начале марта подняли цены на проезд с 20 до 25 рублей. В региональное УФАС поступило 3 жалобы от местных жителей.

Антимонопольщики провели проверку и выявили несколько фактов, свидетельствующих о возможном сговоре. Так, перевозчики направили в администрацию Магнитогорска уведомления о подорожании проезда одновременно - 27 февраля 2017 года.

"Перевозчики, являющиеся конкурентами на рынке, в одно время установили одинаковую цену на проезд сразу по нескольким маршрутам. Таким образом, предприниматели не стремились к привлечению пассажиров на свои маршруты с предложением наиболее выгодной цены, что свойственно для конкурентного рынка, и лишили потребителей такого выбора", - заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС.

Стоит отметить, что сейчас в Магнитогорске существует всего 2 регулируемых маршрута (цену на проезд для них устанавливает мэрия). На остальных условия диктуют перевозчики.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×