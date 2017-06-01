"Газпром" уже строит планы.

Промышленное освоение Луны может начаться через 20 лет. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный конструктор "Газпром космические системы" Николай Севастьянов.

Ключевым в данном вопросе, по его словам, является развитие энергоэффективных транспортных комплексов. Только при их наличии освоение залежей полезных ископаемых на Луне будет выгодным, передает "Уралинформбююро".