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Добывать полезные ископаемые на Луне начнут через 20 летСегодня в 13:40

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"Газпром" уже строит планы.

Промышленное освоение Луны может начаться через 20 лет. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный конструктор "Газпром космические системы" Николай Севастьянов.

Ключевым в данном вопросе, по его словам, является развитие энергоэффективных транспортных комплексов. Только при их наличии освоение залежей полезных ископаемых на Луне будет выгодным, передает "Уралинформбююро".

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